Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot hava savunma sistemlerini satmaması dolayısıyla Türkiye, Rusya ile anlaşarak S-400'leri satın almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında uzun süren görüşmeler sonrası yapılan anlaşma kapsamında S-400'ler Ankara'ya getirilmişti.

Türkiye'nin S-400'leri test etmeye başlaması sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye için yaptırım kararları gündeme gelmişti.

ABD'DEN YAPTIRIM KARARI

Amerika, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alınması nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulama kararı aldı.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI HEDEFTE

CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını internet sitesinden duyurdu. Açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Listede ayrıca, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz bulunuyor.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Bugün Türkiye'nin SSB'sine uygulanan yaptırımlar, ABD'nin #CAATSA'yı tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRUMP "VETO EDECEĞİM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edeceğini açıklamıştı. Trump, yaptığı açıklamada "Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim" ifadesini kullanmıştı.

ABD SENATOSUNDAN GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ABD senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı 84-13 oyla kabul etmişti. Yasa tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri işbirliğinin yasaklanmasını içeriyordu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan yasa tasarısını veto edeceğini açıkladı. Trump, "Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim" demişti

TRUMP, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINI İSTİYOR

Öte yandan Başkan Trump, 1996 yılında Kongre tarafından İletişim Düzenleme Yasası'nın bir parçası olarak kabul edilen 230. kısmın feshini içermediği takdirde NDAA'yı imzalamayacağını bildirmişti. Bu bölüm, web sitesi yayıncılarına kullanıcılar tarafından gönderilen içeriğin sorumluluğundan muafiyet verirken, Başkan Trump, "ulusal güvenlik amaçları" nedeniyle bu bölümün yürürlükten kaldırılması istiyor.