Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Büyükelçisi Satterfield'dan ilk ziyaret!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, dün Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret etmişti. Satterfield, bugün de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'a ziyarette bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'ndaki ziyaretleri sonrasında, Bakanlık'ta şehit Türk diplomatları anmak için oluşturulan duvarı inceledi.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BÜYÜKELÇİLİĞİ BU FOTOĞRAFI YAYINLADI
Satterfield'ın duvarı incelerken çekilen fotoğrafı ABD Ankara Büyükelçiliği'nin (US Embassy Turkey) Twitter hesabından yayınlandı.
Vatandaşlar ise bu paylaşımın altında paylaştıkları mesajlarla ABD'ye tepkilerini dile getirdi.
Etiketler : abd, ziyaret, Satterfield
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