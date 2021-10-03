Amfiteatr ne demek, TDK'ya göre Amfiteatr kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amfiteatr ne demek? Amfiteatr TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amfiteatr kelimesi. Peki amfiteatr ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amfiteatr nedir, amfiteatr kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Amfiteatr kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Amfiteatr kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AMFİTEATR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amfiteatr kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Amfiteatr kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre amfiteatr kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon, amfi

- Yunan ve Roma'da açık hava tiyatrosu

- Basamak basamak yükselen yer biçimi



AMFİTEATR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Davetlileri getirip amfiteatr şeklinde hazırlanmış tribünlere bırakıyordu.

