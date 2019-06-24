Amine Gülşe ve Mesut Özil birliktelikleriyle magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti. Yakın zamanda evliliğe adım atan çift birçok internet kullanıcısı için de merak konusu. Peki Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe'nin eşi Mesut Özil kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Adı Soyadı: Amine Gülşe

Doğum Tarihi:30 Nisan 1993

Nereli: İsveç

Burcu: Boğa

Kilosu: 55

Boyu: 1.78

Göz Rengi: Mavi

Saç Rengi: Kahverengi

Eğitim Durumu: Gothenburg Uluslar arası Lisesi mezunudur.

Amine Gülşe 30 Nisan 1993 doğumlu Türk kökenli, İsveç vatandaşı oyuncu ve manken.

2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2014 tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz'den alan ve aday numarası 4 olan Gülşe Türkiye'yi Miss World'de temsil etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir. High School Of The Gothenburg Region mezunudur. 1.78 boyundadır.

Amine Gülşe Asla Vazgeçmem adlı dizide Tolgan Sayışman ile başrolü paylaşmıştır

AMİNE GÜLŞE'NİN FİLMOGRAFİSİ

Asla Vazgeçmem (2015-2016) - Dizi, Nur Demiran Kozan / Nur Demiran Sancaktar

AMİNE GÜLŞE KİMİNLE EVLİ?

Amine Gülşe yakın zamanda ünlü futbolcu Mesut Özil ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

DÜĞÜN TÖRENİNE SPOR VE SANAT CAMİASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILMIŞTI

Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıymıştı. Nikah şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapmıştı.

Erdoğan, çifte mutluluk dileyip evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etmişti.

Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli isimler de katılmıştı.

AMİNE GÜLŞE'NİN EŞİ MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil 15 Ekim 1988 Gelsenkirchen'de doğdu. Devrek'in Hışıroğlu köyünden olan Mustafa ve Gülizar Özil çifti, işçi sıfatıyla Almanya'ya 1970'li yıllarda göç ettiler. Mesut Özil'in kendisi gibi futbolcu olan Mutlu adında bir ağabeyi ve iki kız kardeşi bulunmaktadır. Türk asıllı Alman millî futbolcu olan Özil, Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir.

Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından bu yana ise Almanya millî takımında oynamaktadır. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan £42.500.000 karşılığında bu takıma transfer oldu. Bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu oldu.

2010 FIFA Dünya Kupası

İlk millî maçını 11 Şubat 2009 tarihinde Norveç millî takımına karşı oynamıştır. 2010 Güney Afrika FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve millî takımda ilk golünü Gana millî takımına atmıştır. Turnuva boyunca hep ilk onbirde sahaya çıkan Mesut, Almanya ile dünya üçüncüsü oldu.FIFA Dünya Kupası boyunca gösterdiği etkileyici performans neticesinde kupa sonrası SV Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer oldu.

2014 FIFA Dünya Kupası

2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile şampiyonluk yaşayan Mesut, turnuvada 1 gol 2 asist ile oynamıştır.