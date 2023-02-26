Amir Taher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Taher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Taher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Taher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Taher 25 Ağustos 1999 tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیر طاهر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Taher Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Amir Taher, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Taher'nin Paykan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amir Taher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Taher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Taher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Taher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Mes Kerman

18 Temmuz 2022 yılında Paykan FC

Amir Taher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Taher şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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