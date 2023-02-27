Amirhossein Asgari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Asgari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Asgari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Asgari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Asgari 25 Mart 1994 tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرحسین عسگری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Asgari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amirhossein Asgari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Asgari'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Asgari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Asgari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Asgari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Asgari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mes Rafsanjan

15 Ocak 2016 yılında Mes Kerman

20 Aralık 2017 yılında Mes Rafsanjan

30 Haziran 2018 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2019 yılında Mes Novin

1 Eylül 2021 yılında Mes Kerman

Amirhossein Asgari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Asgari şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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