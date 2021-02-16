Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli mesleği için “7126.19” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart SınıflaSGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi Öğretim Üyesi mesleği için

“2310.18” kod olarak kullanılır iken Doğal Gaz Isıtma ndırması göre;

Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi Meslek Kodu “8131.70” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın