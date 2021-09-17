Ampute Milli takımımız yarı finalde! İrlanda'yı 4-0 ile geçtik!

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ilk maçta Gürcistan'ı 10-0 ikinci maçta ise İtalya'yı 11-0'lık farklı skorlarla geçen A milli Ampute Futbol takımımız, çeyrek finalde İrlanda ile karşılaştı. Son şampiyon millilerimiz İrlanda'yı da 4-0'lık skorla devirerek adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Ampute Milli Futbol Takımımız, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çıktığı 3 maçta 25 gol attı, kalesinde ise hiç gol görmedi.

TÜRKİYE 4-0 İRLANDA

Milli takımımızın ilk golü 5. dakikada Rahmi Özcan'dan geldi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve takımımız devre arasında 1-0 önde girdi. 30. dakikada Ömer'in kaydettiği gol ile fark 2'ye çıktı. Sekan Dereli'nin 40. dakikada attığı gol ile farkı 3'e çıkardık. Son golü de Serkan'ın 49. dakikada penaltıdan kaydettiği golle bulan Milli takımımız, 4-0'lık skorla adını yarı finale yazdırdı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN 2 MAÇ KALDI

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki A Milli Ampute Futbol takımımızın yeniden şampiyonluğa ulaşması için önünde kazanması gereken 2 maç kaldı.

Turnuvadaki yarı final karşılaşmaları 18 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Ampute Milli Futbol takımımız yarı finalde Rusya ile karşılaşacak.