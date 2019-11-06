Amsterdam'da uçak kaçırma girişimi!

Uçuşlar iptal edilmesinin ardından Hollanda polisinden açıklama yapıldı.

Polis, şüpheli bir durumun olduğunu belirtip detaylar hakkında bilgi verilmedi.

Hollanda polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şüpheli bir durum var ve söyleyebileceğim tek şey bu" ifadelerine yer verildi.

UÇAK KAÇIRMA GİRİŞİMİ İDDİASI

Edinilen bilgiye göre, içinde 27 yolcunun bulunduğu bir uçakta kaçırma girişimi olduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edilirken operasyon hazırlığı yapıldığı bildirildi.