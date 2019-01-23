Amut ne demek sorusu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya damga vurdu.Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında özel bölümü ile seyirci ile buluştu.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi Amuda kalkmak ifadesindeki amut ne anlama gelir ?sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorusu ve cevabı... Kaynak: ''Amuda kalkmak'' ifadesindeki Amut Ne Anlama Gelir?

Soru : Amuda kalkmak ifadesindeki amut ne anlama gelir

A- Tavan

B- Sütun

C- Kol

D- Bacak

Doğru Cevap: Sütun



Amut ne demek, ne anlama gelir

(Osmanlı Dönemi) Bir kimsenin peşinden ayıbını söylemek

Dik durma, dikme

Jimnastikte eller üzerinde havaya kalkmaya verilen ad

Kaynak: ''Amuda kalkmak'' ifadesindeki Amut Ne Anlama Gelir?