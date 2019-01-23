Amut ne demek? kelime anlamı TDK'ya göre nedir?
Amut ne demek, ne anlama gelir soruları dün akşam Kim Milyoner Olmak ister yarışmasını izleyen vatandaşlar tarafından merak edildi ve araştırılmaya başladı. TDK'ya göre amut demek dik durmak, dikme anlamına gelir.
Amut ne demek sorusu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya damga vurdu.Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında özel bölümü ile seyirci ile buluştu.
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi Amuda kalkmak ifadesindeki amut ne anlama gelir ?sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorusu ve cevabı... Kaynak: ''Amuda kalkmak'' ifadesindeki Amut Ne Anlama Gelir?
Soru : Amuda kalkmak ifadesindeki amut ne anlama gelir
A- Tavan
B- Sütun
C- Kol
D- Bacak
Doğru Cevap: Sütun
Amut ne demek, ne anlama gelir
(Osmanlı Dönemi) Bir kimsenin peşinden ayıbını söylemek
Dik durma, dikme
Jimnastikte eller üzerinde havaya kalkmaya verilen ad
Kaynak: ''Amuda kalkmak'' ifadesindeki Amut Ne Anlama Gelir?
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