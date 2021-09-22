Amy Winehouse’un eşyaları açık arttırmaya çıkıyor!

ABD’de Julien’s Müzayedeleri’nde 6 ve 7 Kasım’da satışa çıkacak Amy Winehouse'un elbiselerin toplam 36 bin sterline değerinde olması bekleniyor. Satış amacının Amy Winehouse Vakfı’na elde edilen gelirin bağışlanacağı olarak açıklandı. Açık arttırmada Amy Winehouse’un ölmeden önce Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da verdiği son konserde giydiği, stilist Naomi Parry tarafından tasarlanan elbisesinin de olduğu belirtildi.

14 BİN 500 STERLİNE SATILACAK

Dar kalıp yeşil ve siyah boyundan askılı mini elbisenin 10 bin ila 14.500 sterline açık arttırmada sunulacağı bekleniyor.

Belgrad’daki son konserinde çıktığı sahnede değişik ruh halinde olduğu görülen ünlü şarkıcı yuhalanmıştı ve bu olay sonrası 18 aylık Avrupa turu iptal edilmişti. Amy Winehouse olaydan sadece bir ay sonra Londra’daki evinde ölü bulunmuştu.