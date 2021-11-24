Pes dedirten olay! Pakta kendi halinde yürüyen Çinli adamı, sigara vermediği gerekçesiyle bıçakladı!Arctic Monkeys konseri ne zaman, nerede? Konser biletleri satışa çıktı mı? Arctic Monkeys İstanbul bilet fiyatları 2022Destan 1. bölüm full, tek parça izle | Destan ilk bölüm izleYalancı 10. bölüm full, tek parça izle | Yalancı final izleEvlilik Hakkında Her Şey 10. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izleMasumlar Apartmanı 48. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izleAşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'in sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı! Takipçilerini büyülemeye devam ediyorMetaverse coin nedir, hangileri? Metaverse coin nasıl alınır?Adana Yumurtalık'ta mavi dil hastalığı, panik yarattı! İki mahalle karantinaya alındı: Giriş ve çıkışlar yasaklandıAnadolu Ajansı ve Hürriyet Gazetesi'nde görev yapmıştı! Gazeteci Sefa Özkaya hayatını kaybetti!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Anadolu Ajansı ve Hürriyet Gazetesi'nde görev yapmıştı! Gazeteci Sefa Özkaya hayatını kaybetti!

Anadolu Ajansı ve Hürriyet Gazetesi'nde görev yapmıştı! Gazeteci Sefa Özkaya hayatını kaybetti!

55 yaşındaki gazeteci Sefa Özkaya, İzmir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı ve Hürriyet Gazetesi'nde görev yapmıştı! Gazeteci Sefa Özkaya hayatını kaybetti!

Bir zamanlar Anadolu Ajansı ve Hürriyet Gazetesi bünyesinde görevini icra eden tanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunu, gazeteci Sefa Özkaya hayatını kaybetti. İzmir'de uzun süredir kanser tedavisi gören gazeteci, bu sabah hayata gözlerini yumdu. Özkaya'nın cenazesi ikindi vakti İzmir'in Dikili ilçesi Bayburtlu Hasan Şentürk Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Dikili Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı ve Hürriyet Gazetesi'nde görev yapmıştı! Gazeteci Sefa Özkaya hayatını kaybetti!

SEFA ÖZKAYA HAYATINI KAYBETTİ

Acı haberi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu sosyal medya hesaplarında "Değerli meslektaşımız Sefa Özkaya’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Özkaya’nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz." cümleleriyle duyuruldu.

SEFA ÖZKAYA KİMDİR?

Sefa Özkaya, 1966 yılında dünyaya geldi. Ön Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamlayan Özkaya, mesleğini icra etmeye 1988'de Millet gazetesinde çalışarak başlamıştır. Doğuş Ekonomi dergisi ve Anadolu Ajansında da bir süre çalışan Özkaya, uzun yıllar Hürriyet gazetesinde Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı. Hürriyet gazetesinden 2016'da emekli olan Özkaya, bir süredir Dikili'de yaşıyordu.

Özkaya, Sürekli Basın Kartı sahibiydi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT