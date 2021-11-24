Bir zamanlar Anadolu Ajansı ve Hürriyet Gazetesi bünyesinde görevini icra eden tanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunu, gazeteci Sefa Özkaya hayatını kaybetti. İzmir'de uzun süredir kanser tedavisi gören gazeteci, bu sabah hayata gözlerini yumdu. Özkaya'nın cenazesi ikindi vakti İzmir'in Dikili ilçesi Bayburtlu Hasan Şentürk Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Dikili Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SEFA ÖZKAYA HAYATINI KAYBETTİ

Acı haberi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu sosyal medya hesaplarında "Değerli meslektaşımız Sefa Özkaya’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Özkaya’nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz." cümleleriyle duyuruldu.

SEFA ÖZKAYA KİMDİR?

Sefa Özkaya, 1966 yılında dünyaya geldi. Ön Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamlayan Özkaya, mesleğini icra etmeye 1988'de Millet gazetesinde çalışarak başlamıştır. Doğuş Ekonomi dergisi ve Anadolu Ajansında da bir süre çalışan Özkaya, uzun yıllar Hürriyet gazetesinde Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı. Hürriyet gazetesinden 2016'da emekli olan Özkaya, bir süredir Dikili'de yaşıyordu.

Özkaya, Sürekli Basın Kartı sahibiydi.