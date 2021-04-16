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  3. Türk arıcılığında önemli gelişme! Anadolu bal arısının genetik haritası çıkarılacak

Türk arıcılığında önemli gelişme! Anadolu bal arısının genetik haritası çıkarılacak

Düzce Üniversitesi'nde Türkiye bal arısı ırklarının genetik haritası çıkarılacak. Arılar üzerinde yapılacak çalışma için harekete geçildi. Hayata geçirilecek olan çalışma ile ülkemiz bal arısı biyoçeşitliliğinin açıklanmasına katkı sağlanabilecek.

Türk arıcılığında önemli gelişme! Anadolu bal arısının genetik haritası çıkarılacak

Türkiye Bal Arısı (Apis mellifera spp.) Irklarının Mitogenom Analizi başlıklı proje, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve DAGEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Münir Uçak danışmanlığında ve Erzurum Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Gözde Büşra Eroğlu tarafından yürütülecek.

DÜNYADA 29 BAL ARISI IRKI VAR

Tüm dünyada tanımlanan 29 bal arısı ırkı bulunuyor. Bu ırklardan birçoğunun genom haritası çıkarılmış durumdadır. Özellikle dünyada en çok tercih edilen Kafkas, İtalyan, Karniyol bal arılarının daha yıllar öncesinde tüm genetik yapısı çıkarılmıştır. Bu proje ile ülkemizde bulunan tüm A. mellifera ırk ve ekotiplerinin mitogenom analizi yapılarak genlerinin aydınlatılması amaçlanıyor.

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN AÇIKLANMASINA KATKI SAĞLANACAK

Böylece ülkemiz bal arısı biyoçeşitliliğinin açıklanmasına katkı sağlanabilecek, balarısı ırkları arasındaki genetik varyasyonları ortaya konacak ve bu farklılıkların hangi genlerden kaynaklandığı tespit edilebilecek. Bu anlayışla çıkılan yolda, arının verim performansı ve hastalık genlerinin belirlenmesi ve kontrollü ıslah çalışmaları için güvenilir yol haritası çıkarılabilecek. Bu kapsamda çalışma son derece büyük önem arz ediyor. Türkiye arıcılığı için büyük önem taşıyan bu proje ile Ülkemiz kendi yerli arı ırkı olan Anadolu bal arısının (Apis mellifera anatoliaca ) yanı sıra Türkiye'de doğal olarak bulunan diğer arı ırklarının da (A. m. meda, A. m. syriaca, A. m. carnica, A. m. caucasica) genetik yapısı ortaya konacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Anadolu bal arısının genetik haritası çıkarılacak

Anadolu bal arısının genetik haritası çıkarılacak

Anadolu bal arısının genetik haritası çıkarılacak

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