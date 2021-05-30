Anadolu Efes - Barcelona Euroleague final maçı canlı izle | BeIN Sport haber canlı izle linki internet arama motorlarında araştırılıyor. Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu olan Turkish Airlines Euroleague'de Final Four heyecanı final müsabakası ile sonuçlanacak. Yarı finalde CSKA Moskova'yı 89-86'lık skorla geçen temsilcimiz Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan'ı 84-82'lik skorla yenen Barcelona ile final maçında karşı karşıya gelecek. İşte Anadolu Efes - Barcelona Euroleague final maçı canlı izle | BeIN Sport haber canlı izle...

ANADOLU EFES - BARCELONA EUROLEAGUE FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Turkish Airlines Euroleauge final maçı Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanacak. Zorlu mücadele 30 Mayıs Pazar günü Lanxess Arena'da Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak. BeIN Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Mücadeleyi BeIN Sports platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

Mücadeleyi Sasa Pulk, Olegs Latısevs, Gytıs Lıvılus hakem üçlüsü yönetecek.

ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI İZLE

Anadolu Efes ile Barcelona arasındaki maçı BeIN Sport Haber kanalından canlı olarak yayınlanabilecek.

EFES YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAMAK İSTİYOR

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Avrupa Ligi'nde ilk olarak 2018-2019 sezonunda final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlı takım, CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinmişti.

Dörtlü Final'de 4. kez mücadele eden Anadolu Efes, 2000 ve 2001'de ise üçüncülük elde etmişti.

Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman da dördüncü kez yer aldığı Dörtlü Final'de ikinci kez finale yükselme sevinci yaşadı.

THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.