EuroLeague'de ilk hafta maçına Real Madrid karşısında çıkarak 82-69 kaybeden Anadolu Efes, 2. hafta maçında ise Rus ekibi CSKA Moskova ile kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabakaya İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı Bein Spors 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.