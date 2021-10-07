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Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

EuroLeague'de basketbol heyecanı 2. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşı karşıya gelecek. Peki Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Cevaplar haberimizde...

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

EuroLeague'de ilk hafta maçına Real Madrid karşısında çıkarak 82-69 kaybeden Anadolu Efes, 2. hafta maçında ise Rus ekibi CSKA Moskova ile kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabakaya İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı Bein Spors 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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