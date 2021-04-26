Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Turkish Airlines Euroleague çeyrek final serisinde İspanyol ekibi Real Madrdi'i ilk maçta 90-63 ikinci maçta ise 91-68 yenerek seride 2-0 önde olan temsilcimiz Anadolu Efes, bu kez rakibiyle üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague play-off üçüncü maçı 27 Nisan Salı günü oynanacak. Real Madrid'in maçlarını oynadığı Wizink Center’daki maç Türkiye saati ile 20.00 de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından şifreli, beIN Sports Haber ekranlarından ise şifresiz olarak yayınlanacak.

Zorlu maçı Luigi Lamonica, Fernando Rocha, Anne Panhter hakem üçlüsü yönetecek.

ANADOLU EFES - REAL MADRİD ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Anadolu Efes, Real Madrid maçı Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.



