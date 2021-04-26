Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Turkish Airlines Euroleague çeyrek final play off'un Anadolu Efes, deplasmana Real Madrid'e konuk olacak. Peki Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Turkish Airlines Euroleague çeyrek final serisinde İspanyol ekibi Real Madrdi'i ilk maçta 90-63 ikinci maçta ise 91-68 yenerek seride 2-0 önde olan temsilcimiz Anadolu Efes, bu kez rakibiyle üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.
ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague play-off üçüncü maçı 27 Nisan Salı günü oynanacak. Real Madrid'in maçlarını oynadığı Wizink Center’daki maç Türkiye saati ile 20.00 de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından şifreli, beIN Sports Haber ekranlarından ise şifresiz olarak yayınlanacak.
Zorlu maçı Luigi Lamonica, Fernando Rocha, Anne Panhter hakem üçlüsü yönetecek.
ANADOLU EFES - REAL MADRİD ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Anadolu Efes, Real Madrid maçı Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.