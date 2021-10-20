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Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

EuroLeague'de basketbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes evinde Unics Kazan'ı konuk edecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de çıktığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamadı. 5. hafta mücadelesinde Unics Kazan ile karşılaşacak olan Anadolu Efes bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ANADOLU EFES - UNİCS KAZAN EUROLEAGUE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı 21 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - UNİCS KAZAN EUROLEAGUE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı Bein Sports Haber ve Bilyoner TV üzerinden naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Bein Sports Haber üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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