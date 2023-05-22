Analistler, ABD'deki borç krizi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini duyurdu

Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerle yeni haftaya temkinli başladı. Analistler, konuya ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin görece riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini hatırlatarak, ABD'nin 1 Haziran itibarıyla borçlarını ödeyemeyebileceği ihtimalinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktardı.

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Analistler, ABD'deki borç krizi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini duyurdu

Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerle yeni haftaya temkinli başladı.
Gündem borç krizi: Piyasalar haftaya temkinli başladı

Geçen hafta cuma günü müzakerelerinin yeniden açmaza girmesiyle risk algısı güçlense de hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin bugün için tekrar görüşmek üzere anlaştığı yönündeki haber akışı risk algısını törpülüyor.

ANALİSTLER, KONUYA İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER GÖRECE RİSKLİ VARLIKLAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Analistler, konuya ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin görece riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini hatırlatarak, ABD'nin 1 Haziran itibarıyla borçlarını ödeyemeyebileceği ihtimalinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktardı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali vermesi, pay piyasalarındaki satış baskısını sınırladı.

Powell, bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu, faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin gerekmeyebileceğini ifade etti.

Fed'in mevcut politikasını "kısıtlayıcı" olarak nitelendiren Powell, şimdiye kadarki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaşmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıya olduklarını aktardı.

Powell, bankanın gelecek kararlarının verilere ve gelişen görünüme bağlı alınacağını yineledi.

Söz konusu gelişmeler emtia fiyatlarının gerilemesine neden olurken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,3 azalışla 74,8 dolara, bakırın libresi yüzde 1,2 düşüşle 3,68 dolara ve altının ons fiyatı yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.973 dolara indi.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,14, Dow Jones endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık seyirle başladı.

Avrupa'da cuma günü alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, hafta sonu yaptığı açıklamada, ellerindeki verilerle faiz artışlarının durmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Analistler, ABD'deki borç krizi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini duyurdu

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜN UZUN SÜREDİR YÜKSEK SEYREDİYOR

Enflasyon görünümünün uzun süredir yüksek seyrettiğine dikkati çeken Lagarde, buna karşın para politikası adımlarında önemli yol katetiklerini bildirdi.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,05 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya yükselişle başladı.

Asya'da pay piyasaları ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çin ile ilişkilerin çok yakın zamanda normale dönebileceğini dile getirmesiyle haftaya yükseliş eğiliminde başlasa da ABD'deki borç krizine ilişkin belirsizlikler risk algısını törpülüyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bugün, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranını sırasıyla yüzde 3,60 ve yüzde 4,30'da sabit bırakırken, Japonya'da çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 3,9 azalarak beklentileri karşılayamadı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,43 altında 4.501,73 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 artışla 19,8123'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,8250 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri ile birlikte ABD'nin borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs tüketici güven endeksi

17.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı tüketici güven endeksi

KAYNAK: Haber 7

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