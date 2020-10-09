Anasınıfı haftada kaç gün okula gidecek? Anaokulları hangi günler okula gidecek?

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. Yüz yüze eğitim anaokulu ve 1.sınıflarla birlikte 21 Eylül'de başlatıldı. 2 haftayı geride bırakan öğrenci ve veliler Anaokulları hangi günler okula gidecek? Anasınıfı haftada kaç gün okula gidecek? sorularına yanıt arıyor.

OKUL ÖNCESİ ANAOKULLARI SINIFLAR KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi.

Buna göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.

DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

Bakan Selçuk, önümüzdeki haftalarda tüm sınıfların yüz yüze eğitimi için değerlendirmeler yapılacağını belirterek, "Üçüncü aşamada hangi kademelerin yüz yüze eğitime başlayacağına ilişkin değerlendirmeler verilere dayalı olarak yapılıyor. İki hafta içerisinde okula başlayan ve okula devam eden çocuklarımızın kendilerinde, çevrelerinde temas ve pozitif durumu tek tek inceleniyor. Buna göre karar veriliyor. Her gün istişarelerimiz söz konusu" dedi.