Nevşin Mengü'nün programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yorumları üzerine 'anayasanın ilk dört maddesi' araştırılmaya başlandı. Ali Babacan, ileride "zemin ve şartlar daha uygun olduğunda" Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini söyledi. Vatandaşlar tarafından ise anayasanın ilk dört maddesi merak ediliyor. Peki, Anayasanın ilk dört maddesi nedir? İşte detaylar...

ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

1. YÖNETİM BİÇİMİ

- Madde 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

2. CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ

- Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

3. DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ, RESMİ DİLİ, BAYRAĞI, MİLLİ MARŞI VE BAŞKENTİ

- Madde 3: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.

4. DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER

- Madde 4: Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.