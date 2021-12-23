Anbean kaydedil! Pitbull köpekleri, 4 yaşındaki minik Asiye'ye vahşeti yaşattı! Vali'den küçük kızın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi!

Kan donduran olay, Gaziantep'in Beştepe Mahallesi'nde yaşandı. Site bahçesinde oyun oynamakta olan 4 yaşındaki Asiye Ateş, 2 adet pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dakikalarca dehşeti yaşayan küçük kızı, vatandaşlar köpeklerin ağzından kurtarmaya çalıştı. Korkunç olay sonrası Ateş, vücudunun farklı yerlerinden ciddi hasar aldı. Hastaneye kaldırılan minik Asiye, yaşam mücadelesi verirken, pitbull köpekler, yakalanıp, barınağa götürüldü.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Vahim olaya ilişkin basın açıklaması yayımlayan Gaziantep Valiliği, olayla ilgili olarak 6 kişinin gözaltına alındığı bildirerek, "İlimiz Şahinbey İlçesinde 22 Aralık 2021 günü saat: 14.30 sıralarında bir sitede oturan beş şahısa ait iki adet pitbull cinsi köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır.

Söz konusu yaralı çocuk, olayın ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili beş şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam altı şahıs gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir. " açıklamasında bulundu.

SON DURUM

Gaziantep Valisi Davut Gül'den, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in son durumuna ilişkin bilgi geldi. Yayımlanan duyuruda, 4 yaşındaki Asiye'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan açıklamada, "Tedavisi devam eden Asya kızımızı ziyaret ettik Anne ve babasıyla görüştük Doktorlarından bilgi alarak bundan sonraki süreci planladık Çok şükür bugün daha iyi. Tedavi ve sonraki süreçte devletimizin tüm imkanlarını ailemizle paylaşacağız. Adli ve idari süreç devam ediyor" ifadelerine yer verildi.