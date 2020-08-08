Transfer döneminin başlamasıyla ilk günlerde sessiz kalan Trabzonspor, bir anda KAP'a iki oyuncunun transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi. Bordo mavili ekip, Norveç ekibi Rosenborg'un orta saha oyuncusu Anders Trondsen ve Real Valladolid takımında forma giyen 21 yaşındaki golcü oyucu Stiven Plaza Castillo'nun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi. Bu kapsamda Anders Trondsen kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

ANDERS TRONDSEN KİMDİR?

Norveçli futbolcu Anders Trondesen , 30 Mart 1995 yılında Oppland eyaletinde bulunan Lillehammer kasabasında dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda görev alan Trondesen 1,83 metre boyunda 78 kilodur. Şu anda Rosenborg takımında forma giymektedir. Ayrıca Sarpsborg 08, Stabæk ve Norveç U-21 takımında forma giymiştir.

KAÇ YAŞINDA?

Anders Trondesen, 30 Mart 1995 yılında dünyaya geldi ve 25 yaşındadır.

HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Norveçli futbolcu Anders Trondesen orta saha mevkinde görev almaktadır. Trondesen'in kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye'nin yerine transfer edilmesi bekleniyor.

İSTATİSTİKLERİ

25 yaşındaki Anders Trondsen, 23 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.