Anderson Talisca Al Nassr'dan ayrılacak mı? Kriz büyüyor!

2016-2018 yılları arasında ülkemizde kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Türkiye'deki başarılı performansıyla adından söz ettirmişti. Daha sonra Benfica'ya geri dönen ve oradan önce Çin ve sonra da Suudi Arabistan'a giden başarılı futbolcunun, kulübünde yaşanan son gelişmeler üzerine atacağı adım merak ediliyordu. Takımda yaşanan gruplaşma ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden men üzerine yıldız futbolcunun takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

YABANCI OYUNCULARI HEDEF ALMIŞTI

Ligdeki son maçlarında Al Ittifaq ve Al Fahya karşılaşmalarından sadece 1 puan çıkarabilen sarı-lacivertlilerde, yerli ve yabancı oyuncular arasında gruplaşma başladı. Al Nassr'ın yerli futbolcularından Abdel Fateh, "Tüm Suudi kulüplerinde yabancı oyunculara güvenen teknik direktörler görüyorsunuz. Yabancıların teknik seviyesi daha kötü olsa bile oyunda kalıyorlar. Suudi futbolcular en iyi durumda olsalar bile oyundan alınıyorlar" açıklamasında bulundu.

"FUTBOL ÇOCUK OYUNU DEĞİL"

Talisca da maç sonu konuşmasında isim vermese de yerli futbolcuları hedef alarak, "90 dakika oynamak istiyorsan, kendini kulübüne adamalısın. Sakatlık numarası yapmayacaksın, yoksa oynayamazsın. Futbol sadece erkekler için. Çocuk oyunu değil. Takım olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Bize yani yabancılara saygı duyun. Bu kulübe en iyisini vermek için her gün çalışıyorum." ifadelerine yer verdi.

Mutsuz olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, Suudi ve yabancı futbolcular arasında çıkan tartışmanın ardından Al Nassr'dan ayrılma kararı alabileceği öne sürüldü.