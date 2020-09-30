Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye önerildi!

Bu sezon kadrosunu adeta baştan yaratan Fenerbahçe'de çok konuşulacak bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Forvet ve kanat bölgesi için arayışlarda olan sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca ismi gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen yıldız oyuncu, şu anda Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyiyor.

10 numara bölgesi için iş bitirici bir adam isteyen Fenerbahçe, bu bölge içinde arayışlarını sürdürüyor. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Avrupa'ya geri dönmek isteyen Talisca'yı sarı-lacivertlilere önerdi. Takımında mutsuz olan Talisca için Emre Belözoğlu'nun da temasa geçmesi bekleniyor. Transferin son günlerinde yıldız bir oyuncuyu taraftarına tanıtmak isteyen Fenerbahçe, bu transfer için tüm şartları zorlayacak.

26 yaşında 1.90 boyunda olan Brezilyalı Anderson Talisca, sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor ve 2 sezon oynadığı Beşiktaş’ta, toplamda 80 maçta forma giyip 37 gol, 14 asistlik performans gösterdi. Talisca, 51 gole katkı sağladı.