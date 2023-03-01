Andre Blackman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Blackman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Blackman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Blackman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Blackman 10 Kasım 1990 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Andre Alexander-George Blackman şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Blackman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Blackman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 24 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Andre Blackman'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andre Blackman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Blackman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andre Blackman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Blackman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Tottenham U18

1 Ağustos 2007 yılında Portsmouth U18

1 Temmuz 2009 yılında Bristol City

1 Ekim 2009 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2010 yılında AFC Wimbledon

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

22 Kasım 2011 yılında Celtic

31 Ağustos 2012 yılında Inverness Cal.

6 Ekim 2012 yılında Celtic

22 Kasım 2012 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2013 yılında Plymouth Argyle

27 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2014 yılında Dover Athletic

18 Mart 2014 yılında Maidenhead Utd.

29 Eylül 2014 yılında Blackpool

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2016 yılında MAS Fes

19 Temmuz 2016 yılında Crawley Town

26 Ağustos 2017 yılında Barnet

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2019 yılında Southend United

8 Ekim 2019 yılında Ebbsfleet

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

24 Kasım 2020 yılında Dulwich Hamlet

Andre Blackman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Blackman şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Arsenal FC (2001-2006)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.