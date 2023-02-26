Andrei Smirnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Smirnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Smirnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Smirnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Smirnov 28 Haziran 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Smirnov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Smirnov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrei Smirnov'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrei Smirnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Smirnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Smirnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Smirnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında TJK Legion U17

1 Ocak 2019 yılında JK Legion II

1 Ocak 2021 yılında TJK Legion

30 Temmuz 2021 yılında FC Flora

31 Aralık 2021 yılında TJK Legion

19 Ocak 2022 yılında FC Flora

27 Ocak 2023 yılında Kuressaare

Andrei Smirnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Smirnov şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrei Smirnov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJK Legion (-2018)

Estonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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