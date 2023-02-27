Andri Rafn Yeoman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Rafn Yeoman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andri Rafn Yeoman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andri Rafn Yeoman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andri Rafn Yeoman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Rafn Yeoman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andri Rafn Yeoman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Rafn Yeoman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andri Rafn Yeoman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andri Rafn Yeoman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andri Rafn Yeoman 18 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andri Rafn Yeoman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Andri Rafn Yeoman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 1 Aralık 2008 tarihinde katılmıştır. Andri Rafn Yeoman'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Andri Rafn Yeoman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andri Rafn Yeoman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Andri Rafn Yeoman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andri Rafn Yeoman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2008 yılında Breidablik

Andri Rafn Yeoman kimdir

Andri Rafn Yeoman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andri Rafn Yeoman şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Andri Rafn Yeoman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andri Rafn Yeoman nereli

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