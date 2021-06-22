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Android çöktü mü 2021? Android durduruldu hatası nedir? Google sürekli olarak duruyor neden, çözümü nedir?

Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca Android kullanıcısı Google'ye giriş yapamadı. Android telefonlarda, uygulamalara erişim sıkıntıları yaşandığı bilgisi alındı. Peki Android durduruldu hatası nedir? Google sürekli olarak duruyor neden, çözümü nedir?

Android çöktü mü 2021? Android durduruldu hatası nedir? Google sürekli olarak duruyor neden, çözümü nedir?

Android kullanıcıları saatlerdir sürekli durduruldu hatası veya sürekli duruyor hatasıyla karşılaşıyor. Vatandaşlar telefonlarından ve ya tabletlerinden uygulamalara erişemiyor. Android uygulamalar neden açılmıyor? Android çöktü mü? soruları gündemde. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtları. 

ANDROİD ÇÖKTÜ MÜ? 

Google, Android sürekli olarak duruyor hatasısının Android System Webview'den kaynaklandığını duyurdu. Hatayı özellikle Samsung Galaxy kullanıcıları almakta. Ancak Android genelinde bir sorun olduğu belirtildi.

Google sözcüsünden yapılan açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" denildi. 

Android çöktü mü? Android durduruldu hatası nedir? Google sürekli olarak duruyor neden, çözümü nedir?

ANDROİD DURDURULDU HATASI NEDİR?

Android yüklü telefonlarda Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözebilirir;

1) Uygulamayı telefondan kaldırın. (Ancak bazı telefonlarda bu seçenek bulunmuyor.) Daha sonra geri yükleyin.

2) Uygulamayı geçici olarak durdurun. Bunun için aşağıdaki adımları takip ediniz;

-Ayarlar>Uygulamalar>Android Sistem WebView

-Üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayın.

-Güncellemeleri kaldırın.

-Telefonunuzu yeniden başlatın

Eğer bu işlem işe yaramazsa, Chrome tarayıcısının güncellemesini kaldırın. (Android 10'un altındaki Android sürümleri için geçerlidir)

Android çöktü mü? Android durduruldu hatası nedir? Google sürekli olarak duruyor neden, çözümü nedir?

GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR NEDEN, ÇÖZÜMÜ NEDİR?

1 Uygulama verilerini temizlemek,

2 Uygulamayı silip yeniden yüklemek,

3 Telefonu kapatıp açmak,

4 Fabrika ayarlarına döndürmek.

Android çöktü mü? Android durduruldu hatası nedir? Google sürekli olarak duruyor neden, çözümü nedir?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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