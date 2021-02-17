Anestezi ve Reanimasyon Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sukulent Etli Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi mesleği için “6113.61” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Erkek Barları) mesleği için “2653.12” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Anestezi ve Reanimasyon Öğretmeni Meslek Kodu “2320.98” olarak belirlenmiştir.

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