Angel Gracia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Gracia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Gracia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Gracia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Gracia 30 Mayıs 1989 tarihinde Pedernales şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Fernando Gracia Toral şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Gracia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Gracia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angel Gracia'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Gracia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Gracia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Angel Gracia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Gracia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CSCD Fedeguayas

5 Nisan 2010 yılında Panamá SC

15 Mart 2011 yılında CS Patria

30 Ağustos 2011 yılında Kulüpsüz

13 Mart 2012 yılında Huaquillas

26 Şubat 2013 yılında Orense

25 Şubat 2014 yılında CD River Plate

29 Temmuz 2014 yılında LDU de Loja

30 Haziran 2015 yılında CD River Plate

3 Ağustos 2015 yılında Fuerza Amarilla

31 Aralık 2015 yılında CD River Plate

2 Şubat 2016 yılında Fuerza Amarilla

5 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2018 yılında CD El Nacional

30 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında SD Aucas

6 Ocak 2020 yılında Guayaquil City

7 Ocak 2021 yılında CS Emelec

30 Ocak 2023 yılında Guayaquil City

Angel Gracia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Gracia şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.