Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Villagra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Villagra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Villagra 16 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ángel Daniel Villagra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Villagra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBA yapmaktadır. Angel Villagra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 5 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Angel Villagra'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Villagra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Angel Villagra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Villagra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Villagra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CA Atenas

5 Kasım 2020 yılında CA San Telmo

Angel Villagra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Villagra şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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