Angela Merkel son kez Türkiye'ye gelecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kritik bir görüşme yapacak

Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin olarak yapılan bilgilendirmede, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 16 Ekim Cumartesi Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

Bilgilendirmede görüşmenin detaylarına yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacaktır.

Öte yandan Merkel Başbakan sıfatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son kez görüşecek. Ayrıca Merkel çok sayıda ülkeye veda ziyareti gerçekleştirmişti.