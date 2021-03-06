Angela Merkel, Türkiye ile kapsamlı ilişkilerin önemini teyit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel video konferans ile görüşme gerçekleştirdi.

Alman Hükümet Sözcüsü olan Steffen Seibert, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Seibert, Merkel ve Erdoğan'ın, pandemi ile mücadele ve Akdeniz’in doğusundaki durum da dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konuları ele aldığını duyurdu.

Seibert açıklamasında, "Şansölye, AB ile Türkiye arasındaki kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yeniden teyit etti." ifadesini kullandı ve Başbakan Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Libya’da Abdulhamid Dibeybe yönetiminde devam eden hükümetin kurulmasına ülke içinden ve dışından tam destek verilmesine ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldığını belirtti.

AKDENİZ VE KIBRIS MESELESİ

Seibert; Merkel’in, Akdeniz’in doğusundaki tartışmalı konuların yalnızca iletişim yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözülebileceğinin altını çizdiğini anlattı. Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Şansölye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin olarak da gayriresmi görüşmelerin BM’nin arabuluculuğunda yakında başlayacağına dair açıklama yapılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.