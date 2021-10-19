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  3. Angola temasları sona erdi, hemen yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya geldi!

Angola temasları sona erdi, hemen yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya geldi!

Angola'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkeden kalkan özel uçağıyla Togo'ya gitti.

Angola temasları sona erdi, hemen yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya geldi!

17 Ekim günü Angola'ya giden ve bul ülkedeki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" isimli özel uçakla Angola'nın başkenti Luanda'dan Togo’ya hareket etti. Erdoğan'ın uçağı saat 15.15'te Togo'nun başkenti Lome'ye geldi.

Erdoğan, Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanı'nda Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından karşılandı.

Angola temasları sona erdi, hemen yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Lome'ye geldi.

Angola temasları sona erdi, hemen yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya geldi! Angola temasları sona erdi, hemen yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya geldi! Angola temasları sona erdi, hemen yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya geldi! Angola temasları sona erdi, hemen yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya geldi! Angola temasları sona erdi, hemen yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya geldi! Angola temasları sona erdi, hemen yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya geldi! Angola temasları sona erdi, hemen yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya geldi!

Tayfun Altuntaş
Editör
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