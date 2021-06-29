Ani ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu! Şarkıcı Barış Akarsu, doğum gününde Amasra'da anıldı

Bir şarkı yarışmasıyla ünlenen ve tüm Türkiye'nin gönlünü kazanan Barış Akarsu genç yaşta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesiyle sevenlerini yasa boğmuştu. Akarsu'nun doğum günü için anma töreni düzenlendi.

AKARSU MEZARI BAŞINDA ANILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu için ailesi ve hayranları tarafından, doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi. Bodrum Torba Kavşağı'nda doğum günü 29 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Akarsu'nun ailesi ve hayranları, şarkıcının posterleriyle Kültür Park'ta toplandı.

YAŞASAYDI 42 YAŞINDA OLACAKTI

Şarkıcı Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu, gazetecilere, ağabeyinin 42. yaş gününde, mezarının başında sevenleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Akarsu, "Ağabeyim sadece bu özel günlerde değil, her zaman içimizde. Barış sevenlerimizle yine birlikteyiz. Allah ömür verdikçe onu güzel şekilde anmaya devam edeceğiz. Şu an duygularımız daha yoğun. Arayanlarımız, soranlarımız çok. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Buraya gelemeyenler telefonlarıyla mesajlarıyla yanımızdalar. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın." diye konuştu.

Barış Akarsu'nun bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman ölmüş, tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.