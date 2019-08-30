Anıl İlter ve İpek İlter'in evliliklerinden kötü bir haber geldi.

2009 yılında evlenen çiftin, 2.5 ay önce Bodrum’da boşandığı ortaya çıktı. Anıl İlter, daha önce verdiği bir röportajda eşiyle Facebook üzerinden tanışıp mutlu bir birliktelik yaşadıklarını anlatmıştı:

Bir reklamda oynamıştım. O reklamda şimdiki eşim İpek, beni görüyor, fark ediyor, çok beğeniyor. Evde anne ve ablasının olduğu bir anda ekrana bakıp 'Ben bu adamla evleneceğim’ diyor.

İsmime ulaşıyor bir şekilde. Facebook’tan bana mesaj atıyor; Selam, yolluyor. Ben de selam yolluyorum. Buluşma gerçekleşiyor, 'Bir kahve içelim tanışalım, sohbet edelim’ dedik. Tabii ki böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Çok mutlu bir birliktelik, çıkma dönemi geçirdik. Sonrasında evlendik, şimdi de bir kızımız var. İsmi de Nil. 3 yaşında öyle mesut bir hayatımız var."

ANIL İLTER KİMDİR?

Anıl İlter, 1980 yılında Ocak ayında İzmit'de doğmuştur. Kocaeli ÜniversitesiSpor Akademisi mezunudur. Bir dönem profesyonel olarak futbol oynadı.

Spor Akademisinde okurken bölüm başkanı tarafından bir gün bir sunum yapmasını istemesiyle hayatı değişmiş ve ondan sonra spor akademisinde ve festivallerde sunum yapmaya başlamış. Bu iş hoşuna gidince bununla ilgili eğitimleri almış ve sonra da profesyonel sunuculuğa adım atmış.

Daha sonra da gelen dizi tekliflerini değerlendirmiştir. Kuşdili oyunculuk merkezinde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra da 2008 yılında Hande Ataizi ile beraber rol aldığı "Ece" dizisi ile dizi film hayatı başlamıştır.

2010 - 2012 yılları arasında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide Sedat rolünde oynarken Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Yıldız Çağrı Atiksoy, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Meral Çetinkaya, Emir Berke Zincidi, Wilma Elles ile beraber rol aldı.

2010 yılında başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç, Ayda Aksel, Ahu Yağtu, Can Gürzap, Zeynep Özder'in oynadığı aldığı "Bir Avuç Deniz "adlı sinema filminde yer aldı.

2014 yılında "Üç Arkadaş" dizisinde Mahir Türkmen karakterini canlandırırkenHakan Yılmaz, Ayçin İnci, Burak Hakkı, Mehmet Gürhan, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.

2014 yılında "Kızıl Elma" dizisinde Furkan Palalı, Aslıhan GÜNER, Zeynep Eronat, Burak Sergen, Erdal Cindoruk, Miraç Eronat ile beraber rol aldı. Anıl İlter ayrıca Türkmax kanalında "FotoModo" ve TRT'de "Fazla mesai" isimli programların da sunuculuğunu yaptı.

2014 yılında Kanal d ekranlarında yayınlanan "Alabora" yarışması sunuculuğunu yaptı. Televizyon ekranlarında yayınlanan Renault Symbol reklam filminde oynadı.

Anıl İlter'in 6 saniyelik video platformu Vine'daki görüntüleri sosyal medyada ve özellikle gençler arasında çok paylaşılıyor. Twitter ve Instagram'da @anililter kullanıcı adıyla bulunan ünlü oyuncunun Vine'da 823 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Anıl İlter, İpek İlter ile evlidir. Nil adında bir kızı vardır.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Köstebekgiller: Perili Orman (Muhsin ) (Sinema Filmi)

2014 - Üç Arkadaş (Mahir Türkmen) (TV Dizisi)

2014 - Kızıl Elma (Sinan Okşu) (TV Dizisi)

2013 - Kahireli Palas (Murat) (TV Dizisi)

2010 - Bir Avuç Deniz

2010 - Kavak Yelleri

2010 - 2012 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Sedat) (TV Dizisi)

2009 - Aile Reisi (Fuat) (TV Dizisi)

2008 - Gece Gündüz (Serdar) (TV Dizisi)

2008 - 2010 - Ölümsüz Kahramanlar(Süleyman) (TV Dizisi)

2008 - Ece (Oğuz) (TV Dizisi)