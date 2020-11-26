Ünlü rap müzik şarkıcısı Anıl Piyancı, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Piyancı, paylaşımında koronavirüs test sonucuna yer vererek her hafta tedbir amaçlı yaptırdığı test sonucunun bu kez pozitif çıktığını belirtti.

Anıl Piyancı'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Her hafta tedbir amaçlı yaptırıyordum bu sefer gerçekten kapmışım.

Evdeyim ilaçlara başladım durumum gayet iyi merak etmeyin ağır atlatacağımı düşünmüyorum

Ama vaka sayılar ortada olayın ciddiyetini kavrayın ve kendinize extra dikkat edin.

ANIL PİYANCI KİMDİR?

Anıl Piyancı, 17 Temmuz 1990 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.

Rap müzik şarkıcısı Anıl Piyancı, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur.

Anıl Piyancı, müzik kariyerine çok genç yaşta başlamış ve birçok projede yer almıştır. 2007 yılında Yeşil Oda isimli bir stüdyo kurmuştur. Günümüz de çalışmalarını bu stüdyoda devam ettirmektedir. Rap vokalliği dışında prodüktör kimliğine de sahip olan sanatçının Yeşil Oda stüdyo altında birçok yeraltı sanatçısının albümlerinde imzası bulunmaktadır.

Piyancı, rap ve Hip-Hop tarzındaki müziklere olan ilgisini küçük yaşta keşfetmiş, bu alanda yetenekli olduğunu düşünerek ilk sözlerini 13-14 yaşlarında yazmaya başlamıştır. 14 yaşında ilk kaydını alan rap sanatçısı, aynı zamanda Hip hop'ın başka bir kolu olan grafiti sanatı ile de yıllarca uğraşmıştır.

Bu dönemden sonra kendini tamamen müziğe adamaya karar vermiş, underground rap dünyasında yıldızı parlayan ve hayran kitlesi kısa sürede artan rap sanatçılarından olmayı başarmıştır. Birçok küçüklü büyüklü organizasyonda yer alarak adını duyuran Piyancı, rap dünyasının önemli isimleriyle birlikte çalışıp MC'lik yapmıştır. 2006 yılından bu yana albüm çalışmalarını sürdürmekte ve çıkardığı albümlerin videolarını internet üzerinde yayınlamaktadır.

Anıl Piyancı, 16 yaşında "Yeşil Oda" isimli ilk Hip hop stüdyosunu kurdu. Piyancı, 2012 yılında beraberindeki Grogi ile Yetenek Sizsiniz Türkiye isimli yarışma programına katılmış ve burada ikinci turda elenmiştir. Sonrasında albüm çalışmalarına devam eden Piyancı, son dönemde kurulmuş olan 8 kişilik grup ile birçok yeni çalışmaya imza atmıştır. Profesyonel ve resmi anlamdaki ilk albümü olan "Zaman Yok" isimli albümünü ise 2013 yılında piyasaya sürmüştür.

21 Mayıs 2014 yılında YouTube'da yayınladığı Anıl Piyancı - Bi Duman Hip-Hop şarkısıyla çıkış yaptı. Çeşitli ürünler ve tişörtler bastırdı.

2010'dan beri hip hop müzikle uğraşan Piyancı, 2011'de Ezhel'in "Sekiz" adlı şarkısında yer alan isimlerdendi. 2013 yılında yayınladığı Anıl Piyancı & Emrah Karakuyu feat. Şehinşah - Git video klibiyle büyük bir ivme kazandı ve hatırı sayılır bir kitleyi etkisi altına aldı. Sonrasında DJ Artz, Allame, Defkhan ve Hayki ile birlikte Kara Para, Dj Artz, Ezhel ve Patron ile "I am the King", DJ Artz, Ezhel ve Grogi ile "Bugün Biraz İçtim" şarkılarında yer aldı. "Adam Olmaz", "Kostüm", "Göründü Yol", "Boşver", "Palavra" ve "Olmazsa Olmaz"dan sonra "Nasıl Yani" filminin şarkısını söylemiştir.

2019'da Zeynep Bastık ile "Bırakman Doğru mu?" adlı şarkıyı akustik olarak seslendirdi.Şarkı Spotify'de Türkiye'de 2019 yazında en çok dinlenen şarkılar arasında yer aldı. Aynı yıl bazı reklam filmleri için şarkı yaptı.[7][8] 2020'de MüzikOnAir ve Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu'nun verdiği Müziğin Yıldızları Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Rap Müzik Sanatçısı ödülünü aldı. Aynı yıl Universal Müzik Yapım'la çalışmaya başladı.