Anisius Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anisius Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anisius Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anisius Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anisius Lewis 16 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Anisius Eros Edward Lewis şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anisius Lewis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Empire Sports Management ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anisius Lewis'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Anisius Lewis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/anisius_lewis
http://www.instagram.com/anisiuslewis/
Anisius Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anisius Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Chelmsford
Anisius Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anisius Lewis şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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