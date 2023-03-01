Anisius Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anisius Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Anisius Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anisius Lewis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.