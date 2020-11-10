Anıtkabir'de tartışma yaratacak olay! NTV muhabirinin 10 kasım yayınına engel oldular

Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılında Anıtkabir'de tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının katıldığı resmi töreni ve orada yapılan etkinlikleri canlı yayında aktaran NTV muhabiri görevliler tarafından engellendi. Muhabirin yayın yapmasına izin vermeyen görevliler kameranın kapatılmasını istedi. O anları izleyenler ve stüdyodaki spiker hayretler içerisinde kaldı.

"BİZİ BURADAN ÇIKARTIYORLAR"

NTV'nin Anıtkabir'den yaptığı canlı yayınına sivil giyimli olduğu görülen görevliler muhabirin yayına gelerek yayını sonlandırmasını istedi. Bu duruma canlı yayında sitem eden muhabir de "Şu an bizi buradan çıkartıyorlar. Yani 10 Kasım gününde Anıtkabir'de yapmış olduğumuz yayının yapılmamasını istediler. Bizi buradan çıkartıyorlar" dedi.

"DAHA ÖNCE YAŞAMADIĞIMIZ BİR DURUM"

Stüdyoda bülteni sunan sunucu da yaşanan olay karşısında "Daha önce yaşamadığımız bir durum. Celal Çamur'un sunduğu bağlantıya oradaki görevliler engel oldu. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz" dedi.