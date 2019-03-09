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Ankara Adliye Spor 1 - 0 Halide Edip Adıvarspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Ankara Adliye Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ankara Adliye Spor 1 - 0 Halide Edip Adıvarspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Ankara Adliye Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ankara Adliye Spor ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. hafta maçında Ankara Adliye Spor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 06.03.2019 14:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ankara Adliye Spor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.03.2019 14:30

MAÇIN HAKEMLERİ

ANKARA ADLİYE SPORAnkara Adliye Spor

Ankara Adliye Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
{awayGoal}

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Bayburt İl Özel İdare25157336155221
2Kocaelispor25144732224610
3Karacabey Birlikspor2513573328445
4Yeni Çorumspor25133934244210
5Serik Belediyespor25101052723404
6Turgutluspor25105103735352
7Payasspor2510510222735-5
8Halide Edip Adıvar SK258107252834-3
9Diyarbekirspor2596102929330
10Bağcılar SK25799313230-1
11Muğlaspor2578102222290
1224 Erzincanspor258512313329-2
13Cizrespor256118222829-6
14Gölcükspor257810152229-7
151461 Trabzon255128202327-3
16Fatsa Belediyespor255119202726-7
17Ankara Adliyespor2541110242823-4
18Bucaspor255812243823-14

Fikstür

06.03.2019Çorum Belediyespor Payasspor
06.03.2019Karacabey Belediyespor1-024 Erzincanspor
06.03.20191461 Trabzon0-1Gölcükspor
06.03.2019Muğlaspor1-1Turgutluspor
06.03.2019Kocaelispor1-0Serik Belediyespor
06.03.2019Karacabey Birlikspor 24 Erzincanspor
06.03.2019Bayburt Grup Özel İdare Bucaspor
06.03.2019Diyarbekirspor0-2Anadolu Bağcılar SK
06.03.2019Cizrespor2-2Fatsa Belediyespor
06.03.2019Yeni Çorumspor1-0Payasspor
06.03.2019Bayburt İl Özel İdare Gençlik Spor1-3Bucaspor
06.03.2019Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik Spor Bucaspor
06.03.2019Ankara Adliyespor1-0Büyükçekmece Tepecikspor

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