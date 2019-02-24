Ankara Adliye Spor 1 - 1 Gölcükspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 23. hafta maçında Ankara Adliye Spor, Gölcükspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ankara Adliye Spor ve Gölcükspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 23. hafta maçında Ankara Adliye Spor sahasında Gölcükspor ile 24.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Ankara Adliye Spor - Gölcükspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.02.2019 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Ankara Adliye Spor

Ankara Adliye Spor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gölcükspor

Gölcükspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bayburt İl Özel İdare 23 15 6 2 35 12 51 23 2 Kocaelispor 23 13 4 6 30 20 43 10 3 Karacabey Birlikspor 23 12 4 7 31 27 40 4 4 Serik Belediyespor 22 10 9 3 25 18 39 7 5 Yeni Çorumspor 23 11 3 9 31 23 36 8 6 Payasspor 23 10 4 9 22 26 34 -4 7 Halide Edip Adıvar SK 23 8 9 6 24 26 33 -2 8 Turgutluspor 23 9 4 10 33 33 31 0 9 Diyarbekirspor 23 8 6 9 26 26 30 0 10 24 Erzincanspor 23 8 5 10 30 30 29 0 11 Cizrespor 23 6 10 7 18 23 28 -5 12 Muğlaspor 23 7 6 10 21 21 27 0 13 1461 Trabzon 23 5 11 7 19 21 26 -2 14 Gölcükspor 23 6 7 10 14 22 25 -8 15 Fatsa Belediyespor 23 5 9 9 17 24 24 -7 16 Bağcılar SK 22 5 8 9 25 29 23 -4 17 Ankara Adliyespor 23 3 11 9 22 25 20 -3 18 Bucaspor 23 3 8 12 19 36 17 -17

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