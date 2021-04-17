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  3. Ankara Anadolu istasyonun ismi 'Anıtkabir' olarak yenilendi!

Ankara Anadolu istasyonun ismi 'Anıtkabir' olarak yenilendi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ANKARAY'ın hizmet verdiği "Anadolu" istasyonun adını "Anıtkabir" olarak yeniledi.

Ankara Anadolu istasyonun ismi 'Anıtkabir' olarak yenilendi!

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Anadolu İstasyonu alanında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarı olan Anıtkabir'in bulunması nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun üzerine isimde değişikliğe gidildi.

TALEP UYGUN BULUNUNCA İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gelen talep uygun görülerek durak isminin değiştirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Mevcut istasyon tabelasında yazılı bulunan 'Anadolu' ismi 'ANADOLU/ANITKABİR' olarak yeniden yazılmış, diğer istasyonlarda bulunan harita ve yönlendirme tabelalarındaki yazım çalışmaları da devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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