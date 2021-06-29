Ankara ASKİ 29 Haziran 2021 Salı sular ne zaman gelecek? İzmir İZSU 29 Haziran Salı Sular saat kaçta gelecek?

Ankara ve İzmirliler güne su kesintisiyle uyandı. Bugün bir çok ilçede bakım onarım kaynaklı kesintiler yaşanıyor. ASKİ ve İZSU tarafından sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusuna yanıt verildi. İste su kesinti listesine göre Ankara ve İzmir'de suların geleceği saat.

ANKARA ASKİ 29 HAZİRAN 2021 SALI SULAR NE ZAMAN GELECEK?

MAMAK

Arıza Tarihi: 29.06.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 17:30:00

Detay: Mamak ilçesi Genaral zeki doğan mahallesi 504 sokak ile dereboyu caddesi köşesinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 100 lük Duktil boru içme suyu şebeke hattı 29.06.2021 salı günü saat 08.00 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Peyami safa mahallesi .Genaral zeki doğan mahallerin üst kotları

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 29.06.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 15:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Etiler mah 1448 sokak içerisindeki Fen işleri yol genişletmesi çalışması esnasında Q 300,lük düctül şebeke dağıtım hattındaki meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Etiler mah geneli

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 29.06.2021 11:00:00

Tamir Tarihi: 30.06.2021 11:00:00

Detay: PLANLI KESİNTİ ; SARIYAR MAHALLESİ DEPO KONTROLÜ YAPILMASI İÇİN 29.06.2021 11:00 - 30.06.2021 11:00 TARİHLERİNDE 1 GÜNLÜK PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ABONELERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: SARIYAR MAHALLESİ

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 29.06.2021 07:50:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 18:00:00

Detay: HACIBEY MAHALLESİ KAVAKLIK POMPA İSTASYONU İLE 1000 TONLUK DEPO ARASINDAKİ Ø315 TERFİ HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAH, YAZI MAH, HACIBEY MAH, NASUHPAŞA MAH, ALİAĞA MAH

İZMİR İZSU 29 HAZİRAN 2021 SALI SULAR NE ZAMAN GELECEK?