Ankara Büyükşehir Belediyesinde sendika baskısı! Gözler," Herkes kendi sendikasını seçiyor" diyen Mansur Yavaş'a çevrildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, belediyenin çalışanlarına uyguladığı sendika mobbingini gündeme getirdi. Sabah'ın haberine göre Ünal," Her fırsatta 'İşçinin, emekçinin yanındayım' diyen CHP'li belediyelerin ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük" diye konuştu.

"Zulüm ile abad olunmaz." diyen Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki personellere, sendika değiştirmesi için baskı ve mobbing uygulandığını öne sürerek," CHP'li Mansur Yavaş ve ekibince aleni olarak yapılan bu baskılar sonucu bir çok işçi ve memur arkadaşımız sendikalarından istifa etmek durumunda kaldı." ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN NE KADAR İKİ YÜZLÜ OLDUĞUNU BU ÖRNEKLERDEN BİLE RAHATÇA ANLAYABİLİRSİNİZ"

2019 yerel seçimlerimden bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 25 bin işçinin Hak-İş bünyesindeki sendikalardan istifa ettirilerek Türk-İş bünyesine geçirildiğini belirten Ünal," Yaklaşık 2 bin 500 memur arkadaşımız da Memur-Sen'den istifa etmek zorunda bırakılmıştır. Sendika değiştirme zulmünün yanında, işlerinden istifa etmek zorunda bırakılan, mobbing ile oradan oraya sürülen yüzlerce de emekçimiz var. Her fırsatta 'İşçinin, emekçinin yanındayım' diyen CHP'li belediyelerin ne kadar iki yüzlü olduğunu bu örneklerden bile rahatça anlayabilirsiniz." şeklinde konuştu.

"HERKES KENDİ SENDİKASINI SEÇİYOR"

Öte yanda Mansur Yavaş'ın, 12 Nisan 2019'da tüm birimlere gönderdiği genelgede, "Çalışanlarımızın sendikalara üye olması ya da üyelikten ayrılmaları konusunda özgür iradelerini kısıtlayacak veya baskı altına alacak eylemlerde bulunduğu tespit edilenler hakkında idari, adli ve hukuki işlem başlatılacağı hususunda bilgilerinize rica ederim" ifadeleri yer almıştı.

Daha sonra Yavaş, 1 Nisan 2021'de katıldığı TV programında ise, "Seçildiğim ay sendika genelgesi yayınladım. 'Kimse kimsenin sendikasına karışmayacak' dedim. Özgürce herkes kendi sendikasını seçiyor" ifadesini kullanmıştı.

Yavaş, 8 Ekim 2019'deki ABB Meclisi ekim toplantısı birinci oturumunda açıklamada yaptığı açıklamada işçilere sendikalarını değiştirmeleri konusunda mobbing yapıldığı iddialarına cevap vererek," İş başına gelir gelmez kimse kimsenin sendikasına karışmayacak diye genelge çıkartan tek belediye başkanı benim" demişti.