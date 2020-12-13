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  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vaka sayısı 1575’e yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vaka sayısı 1575’e yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanlık Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, belediyede koronavirüse yakalanan personel sayısının 1575’e yükseldiğini açıkladı. Gültekin, salgından ölen personel sayısının ise 6 olduğunu belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vaka sayısı 1575’e yükseldi

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, belediyelerinde koronavirüs salgınına yakalanan ve salgın nedeniyle ölen personel sayısını açıkladı. 

Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''30 bini aşkın personeli ile pandemi döneminin olumsuzluklarını vatandaşlarımıza en az seviyede hissettirmek için gece gündüz çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde KOVİD-19'a yakalanan personel sayısı 1575’e yükseldi. KOVİD-19 sebebiyle bugüne kadar 6 mesai arkadaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

TEDBİRLER ARTTIRILACAK

''Vatandaşlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın sağlığı bizim için kıymetlidir. '' diyen Gültekin, ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde daha önce alınan ziyaretçi kısıtlaması kararının tüm birimlerde daha sıkı uygulanacağını duyurdu. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vaka sayısı 1575’e yükseldi

TÜRKİYWE 12 ARALIK GÜNCEL VERİLER 

Sağlık Bakanlığı, 12 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA SAYISINDA ÖNEMLİ GELİŞME

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vaka sayısı 1575’e yükseldi

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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