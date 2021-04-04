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  3. Ankara Demirspor 3 - 0 Niğde Anadolu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Ankara Demirspor 3 - 0 Niğde Anadolu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Ankara Demirspor, Niğde Anadolu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankara Demirspor 3 - 0 Niğde Anadolu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Ankara Demirspor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Ankara Demirspor ve Niğde Anadolu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  31. hafta maçında Ankara Demirspor sahasında Niğde Anadolu ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tcdd Ankara Demirspor - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Ankara Demirspor - Niğde Anadolu maçı skoru ne oldu?
Ankara Demirspor, Niğde Anadolu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ankara Demirspor - Niğde Anadolu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tcdd Ankara Demirspor - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Ankara Demirspor Niğde Anadolu Maçının Hakemleri
Oğuzhan Çakır(hakem), Onur Tanrıverdi(1. Yardımcı Hakem), Yunus Doğan(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Balkan(dördüncü Hakem)

ANKARA DEMİRSPORAnkara Demirspor

Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 4. Kamil İçer, 6. Hasan Küçcük, 8. Mustafa Kayabaşı, 11. Serdar Eylik, 15. Hakan Turan, 20. Ahmet Devret, 28. Hasan Kaya, 29. Taner Koç, 55. Rahmi Can Karadaş, 90. İlker Avşar

Yedekler
99. Bahadır Han Güngördü, 2. Hüseyin Güngör, 7. Mustafa Fettahoğlu, 10. Ahmet Sivri, 22. Celal Çırpanlı, 41. Abdullah Sezgin, 60. Turan Yılmaz, 17. Ayberk Altan, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 97. Sergen Yakupçebioğlu

Teknik Sorumlu


Goller
Serdar Eylik,8.dk (f), Kamil İçer,40.dk (h), Ahmet Devret,90+2.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Mustafa Kayabaşı 73.dk, Hakan Turan 78.dk, İlker Avşar 88.dk, Hasan Kaya 88.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Sivri 73.dk, Ayberk Altan 78.dk, Hüseyin Güngör 88.dk, Turan Yılmaz 88.dk

NİĞDE ANADOLUNiğde Anadolu

Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 49. Ferhat Katipoğlu, 4. Rıza Efendioğlu, 93. Recep Yemişci, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 8. Metehan Yilmaz, 24. Hüseyin Altuğ Taş, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar, 48. Berkin Taşkın, 51. Fatih Aktay, 7. Altar Han Hidayetoğlu

Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 22. Emirhan Can, 11. Ali Mert Aydın, 46. Aykut Çolakoğlu, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 66. Yücel Candemir, 17. Atalay Yıldırım, 77. Onur Taha Takır, 33. Furkan Şamil Çetin, 82. Polat Abay

Teknik Sorumlu
Erman Güraçar

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Yücel Candemir 53.dk, Sarı Kart Recep Yemişci 42.dk, Sarı Kart Ferhat Katipoğlu 40.dk, Sarı Kart Berkin Taşkın 77.dk, Sarı Kart Mustafa Emirhan Özyaşar 23.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Altuğ Taş 66.dk, Metehan Yilmaz 83.dk, Altar Han Hidayetoğlu 73.dk, Mustafa Emirhan Özyaşar 46.dk, Tolgahan Mulla Çiçek 46.dk

Oyuna Girenler
Aykut Çolakoğlu 66.dk, Atalay Yıldırım 83.dk, Polat Abay 73.dk, Yücel Candemir 46.dk, Ali Mert Aydın 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK30237076207656
2Hekimoğlu Trabzon29178465255940
3Kocaelispor29167644245520
4Sarıyer301410643255218
5Ankara Demirspor301410648325216
6Çorum FK29147857304927
724Erzincanspor291310640254915
8Amed Sportif30146104439485
9Afjet Afyonspor29121164134477
10Uşak Spor2912894236446
11Kahramanmaraşspor2971012344831-14
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13İnegölspor2951014314525-14
14Şanlıurfaspor297616346427-30
15Hacettepe Spor296518224223-20
16Ergene Velimeşe2941114356023-25
17Gümüşhanespor307518326326-31
18Sancaktepe FK306519286423-36
19Niğde Anadolu FK2931115224720-25

Fikstür

01.04.202124Erzincanspor0-1Çorum FK
01.04.2021Uşak Spor0-2Gümüşhanespor
01.04.2021Şanlıurfaspor1-2Sarıyer
01.04.2021Sancaktepe FK1-4İnegölspor
01.04.2021Kahramanmaraşspor0-2Kocaelispor
01.04.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Manisa FK
01.04.2021Hacettepe Spor1-0Zonguldak Kömürspor
01.04.2021Ankara Demirspor3-0Niğde Anadolu FK
01.04.2021Amed Sportif1-1Afjet Afyonspor
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