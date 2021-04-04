Ankara Demirspor 3 - 0 Niğde Anadolu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Ankara Demirspor, Niğde Anadolu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Ankara Demirspor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Ankara Demirspor ve Niğde Anadolu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 31. hafta maçında Ankara Demirspor sahasında Niğde Anadolu ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tcdd Ankara Demirspor - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Ankara Demirspor - Niğde Anadolu maçı skoru ne oldu?
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Ankara Demirspor - Niğde Anadolu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Tcdd Ankara Demirspor - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Ankara Demirspor Niğde Anadolu Maçının Hakemleri
Oğuzhan Çakır(hakem), Onur Tanrıverdi(1. Yardımcı Hakem), Yunus Doğan(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Balkan(dördüncü Hakem)
Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 4. Kamil İçer, 6. Hasan Küçcük, 8. Mustafa Kayabaşı, 11. Serdar Eylik, 15. Hakan Turan, 20. Ahmet Devret, 28. Hasan Kaya, 29. Taner Koç, 55. Rahmi Can Karadaş, 90. İlker Avşar
Yedekler
99. Bahadır Han Güngördü, 2. Hüseyin Güngör, 7. Mustafa Fettahoğlu, 10. Ahmet Sivri, 22. Celal Çırpanlı, 41. Abdullah Sezgin, 60. Turan Yılmaz, 17. Ayberk Altan, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 97. Sergen Yakupçebioğlu
Teknik Sorumlu
Goller
Serdar Eylik,8.dk (f), Kamil İçer,40.dk (h), Ahmet Devret,90+2.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Mustafa Kayabaşı 73.dk, Hakan Turan 78.dk, İlker Avşar 88.dk, Hasan Kaya 88.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Sivri 73.dk, Ayberk Altan 78.dk, Hüseyin Güngör 88.dk, Turan Yılmaz 88.dk
Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 49. Ferhat Katipoğlu, 4. Rıza Efendioğlu, 93. Recep Yemişci, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 8. Metehan Yilmaz, 24. Hüseyin Altuğ Taş, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar, 48. Berkin Taşkın, 51. Fatih Aktay, 7. Altar Han Hidayetoğlu
Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 22. Emirhan Can, 11. Ali Mert Aydın, 46. Aykut Çolakoğlu, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 66. Yücel Candemir, 17. Atalay Yıldırım, 77. Onur Taha Takır, 33. Furkan Şamil Çetin, 82. Polat Abay
Teknik Sorumlu
Erman Güraçar
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Yücel Candemir 53.dk, Sarı Kart Recep Yemişci 42.dk, Sarı Kart Ferhat Katipoğlu 40.dk, Sarı Kart Berkin Taşkın 77.dk, Sarı Kart Mustafa Emirhan Özyaşar 23.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Altuğ Taş 66.dk, Metehan Yilmaz 83.dk, Altar Han Hidayetoğlu 73.dk, Mustafa Emirhan Özyaşar 46.dk, Tolgahan Mulla Çiçek 46.dk
Oyuna Girenler
Aykut Çolakoğlu 66.dk, Atalay Yıldırım 83.dk, Polat Abay 73.dk, Yücel Candemir 46.dk, Ali Mert Aydın 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|A
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|P
|Av
|1
|Manisa FK
|30
|23
|7
|0
|76
|20
|76
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|29
|17
|8
|4
|65
|25
|59
|40
|3
|Kocaelispor
|29
|16
|7
|6
|44
|24
|55
|20
|4
|Sarıyer
|30
|14
|10
|6
|43
|25
|52
|18
|5
|Ankara Demirspor
|30
|14
|10
|6
|48
|32
|52
|16
|6
|Çorum FK
|29
|14
|7
|8
|57
|30
|49
|27
|7
|24Erzincanspor
|29
|13
|10
|6
|40
|25
|49
|15
|8
|Amed Sportif
|30
|14
|6
|10
|44
|39
|48
|5
|9
|Afjet Afyonspor
|29
|12
|11
|6
|41
|34
|47
|7
|10
|Uşak Spor
|29
|12
|8
|9
|42
|36
|44
|6
|11
|Kahramanmaraşspor
|29
|7
|10
|12
|34
|48
|31
|-14
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|İnegölspor
|29
|5
|10
|14
|31
|45
|25
|-14
|14
|Şanlıurfaspor
|29
|7
|6
|16
|34
|64
|27
|-30
|15
|Hacettepe Spor
|29
|6
|5
|18
|22
|42
|23
|-20
|16
|Ergene Velimeşe
|29
|4
|11
|14
|35
|60
|23
|-25
|17
|Gümüşhanespor
|30
|7
|5
|18
|32
|63
|26
|-31
|18
|Sancaktepe FK
|30
|6
|5
|19
|28
|64
|23
|-36
|19
|Niğde Anadolu FK
|29
|3
|11
|15
|22
|47
|20
|-25
Fikstür
|01.04.2021
|24Erzincanspor
|0-1
|Çorum FK
|01.04.2021
|Uşak Spor
|0-2
|Gümüşhanespor
|01.04.2021
|Şanlıurfaspor
|1-2
|Sarıyer
|01.04.2021
|Sancaktepe FK
|1-4
|İnegölspor
|01.04.2021
|Kahramanmaraşspor
|0-2
|Kocaelispor
|01.04.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Manisa FK
|01.04.2021
|Hacettepe Spor
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|01.04.2021
|Ankara Demirspor
|3-0
|Niğde Anadolu FK
|01.04.2021
|Amed Sportif
|1-1
|Afjet Afyonspor