Ankara Demirspor 3 - 3 Ergene Velimeşe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Ankara Demirspor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Ankara Demirspor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. Ankara Demirspor ve Ergene Velimeşe Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 13. hafta maçında Ankara Demirspor sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Tcdd Ankara Demirspor stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ankara Demirspor - Ergene Velimeşe Spor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Tcdd Ankara Demirspor
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Ankara Demirspor Ergene Velimeşe Spor Maçının Hakemleri
Okan Kayataş(hakem), Tuncay Ercan(1. Yardımcı Hakem), Sabri Öğe(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Balkan(dördüncü Hakem)
Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 2. Hüseyin Güngör, 4. Kamil İçer, 8. Mustafa Kayabaşı, 9. Süleyman Güneş, 11. Serdar Eylik, 15. Hakan Turan, 20. Ahmet Devret, 23. Okan Eken, 29. Taner Koç, 60. Turan Yılmaz
Yedekler
61. Ömercan Avci, 99. Bahadır Han Güngördü, 17. Ayberk Altan, 19. İlyas Bıçakcı, 22. Celal Çırpanlı, 55. Rahmi Can Karadaş, 71. Samet Erdem Olgaç, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 88. Burak Özdemir, 25. Enes Furkan Kul
Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 16. Mert Er Estik, 3. Alişan Ural, 4. Ömer Esenkaya, 14. Furkan Külekci, 70. Yüksel Şişman, 7. İbrahim Fatih Dilek, 11. Ergun Cengiz, 8. Tuncay Fındıkcı, 69. Eser Akbaş, 17. Alper Yener
Yedekler
12. Kaan Atakan, 34. Cihan Can, 55. Cabir Coşar, 9. Embiya Ayyıldız, 21. Fatih Ateş, 10. Çınar Tarhan, 66. Semih Ergül, 59. Emirhan Kahraman
Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|13
|12
|1
|0
|44
|11
|37
|33
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|12
|7
|3
|2
|22
|11
|24
|11
|3
|Uşak Spor
|12
|7
|3
|2
|24
|14
|24
|10
|4
|24Erzincanspor
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|21
|8
|5
|Sarıyer
|11
|5
|5
|1
|13
|5
|20
|8
|6
|Amed Sportif
|12
|6
|1
|5
|18
|19
|19
|-1
|7
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|8
|Ankara Demirspor
|9
|5
|2
|2
|21
|11
|17
|10
|9
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|10
|Afjet Afyonspor
|11
|4
|4
|3
|14
|14
|16
|0
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Kahramanmaraşspor
|9
|2
|4
|3
|10
|14
|10
|-4
|13
|Ergene Velimeşe
|12
|2
|4
|6
|15
|21
|10
|-6
|14
|Hacettepe Spor
|12
|2
|3
|7
|11
|19
|9
|-8
|15
|Çorum FK
|9
|2
|2
|5
|13
|16
|8
|-3
|16
|İnegölspor
|10
|1
|4
|5
|9
|17
|7
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|12
|1
|3
|8
|11
|27
|6
|-16
|19
|Şanlıurfaspor
|12
|1
|2
|9
|6
|34
|5
|-28
Fikstür
|03.12.2020
|Ankara Demirspor
|3-3
|Ergene Velimeşe
|03.12.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Niğde Anadolu FK
|03.12.2020
|24Erzincanspor
|P-P
|Kocaelispor
|03.12.2020
|Uşak Spor
|1-1
|Sarıyer
|03.12.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Manisa FK
|03.12.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Afjet Afyonspor
|03.12.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-0
|Çorum FK
|03.12.2020
|Hacettepe Spor
|3-0
|Gümüşhanespor
|03.12.2020
|Amed Sportif
|3-1
|İnegölspor