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Ankara Demirspor 3 - 3 Ergene Velimeşe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Ankara Demirspor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ankara Demirspor 3 - 3 Ergene Velimeşe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Ankara Demirspor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. Ankara Demirspor ve Ergene Velimeşe Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  13. hafta maçında Ankara Demirspor sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Tcdd Ankara Demirspor stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ankara Demirspor - Ergene Velimeşe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Ankara Demirspor - Ergene Velimeşe Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tcdd Ankara Demirspor

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Ankara Demirspor Ergene Velimeşe Spor Maçının Hakemleri
Okan Kayataş(hakem), Tuncay Ercan(1. Yardımcı Hakem), Sabri Öğe(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Balkan(dördüncü Hakem)

ANKARA DEMİRSPORAnkara Demirspor

Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 2. Hüseyin Güngör, 4. Kamil İçer, 8. Mustafa Kayabaşı, 9. Süleyman Güneş, 11. Serdar Eylik, 15. Hakan Turan, 20. Ahmet Devret, 23. Okan Eken, 29. Taner Koç, 60. Turan Yılmaz

Yedekler
61. Ömercan Avci, 99. Bahadır Han Güngördü, 17. Ayberk Altan, 19. İlyas Bıçakcı, 22. Celal Çırpanlı, 55. Rahmi Can Karadaş, 71. Samet Erdem Olgaç, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 88. Burak Özdemir, 25. Enes Furkan Kul
 

ERGENE VELİMEŞE SPORErgene Velimeşe Spor

Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 16. Mert Er Estik, 3. Alişan Ural, 4. Ömer Esenkaya, 14. Furkan Külekci, 70. Yüksel Şişman, 7. İbrahim Fatih Dilek, 11. Ergun Cengiz, 8. Tuncay Fındıkcı, 69. Eser Akbaş, 17. Alper Yener

Yedekler
12. Kaan Atakan, 34. Cihan Can, 55. Cabir Coşar, 9. Embiya Ayyıldız, 21. Fatih Ateş, 10. Çınar Tarhan, 66. Semih Ergül, 59. Emirhan Kahraman

Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK13121044113733
2Hekimoğlu Trabzon1273222112411
3Uşak Spor1273224142410
424Erzincanspor116321911218
5Sarıyer11551135208
6Amed Sportif12615181919-1
7Sancaktepe FK95221761711
8Ankara Demirspor952221111710
9Kocaelispor105231111170
10Afjet Afyonspor114431414160
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Kahramanmaraşspor9243101410-4
13Ergene Velimeşe12246152110-6
14Hacettepe Spor1223711199-8
15Çorum FK922513168-3
16İnegölspor101459177-8
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1213811276-16
19Şanlıurfaspor121296345-28

Fikstür

03.12.2020Ankara Demirspor3-3Ergene Velimeşe
03.12.2020Sancaktepe FKP-PNiğde Anadolu FK
03.12.202024ErzincansporP-PKocaelispor
03.12.2020Uşak Spor1-1Sarıyer
03.12.2020Şanlıurfaspor0-2Manisa FK
03.12.2020Kahramanmaraşspor2-1Afjet Afyonspor
03.12.2020Hekimoğlu Trabzon1-0Çorum FK
03.12.2020Hacettepe Spor3-0Gümüşhanespor
03.12.2020Amed Sportif3-1İnegölspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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