Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Mamak Belediyesi işbirliğinde geleneksel sanat eğitimi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Mamak Belediyesi işbirliğinde hizmete açılan Türk İslam Sanatları Merkezi'nde (TİSAM), tezhip, ebru, hat, minyatür, çini gibi alanlarda kurslar veriliyor.

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Mamak Belediyesi işbirliğinde geleneksel sanat eğitimi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Musiki Muallim Mektebi'nin içinde hizmet veren merkezle, Türk-İslam medeniyetinin önemli sanatlarının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

GELENEKSEL SANATA ILIŞKIN KURSLAR DÜZENLENIYOR

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TİSAM'da, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Mamak Belediyesi işbirliğiyle, tezhip, ebru, hat, minyatür, çini gibi birçok geleneksel sanata ilişkin kurslar düzenleniyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, TİSAM'da pek çok geleneksel sanatın yaşatılmaya devam ettiğini, merkezde verilen kurslara büyük ilgi olduğunu aktardı.

KAYNAK: AA

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