Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada toplu taşıma araçları, yeme-içme yerleri ve HES kodu sorgulaması ile ilgili alınan yeni kararlar duyuruldu. Peki Ankara HES Kodu nerelerde zorunlu oldu? | Ankara HES kodu zorunlu olan yerler nereler? İşte ayrıntılar...

ANKARA HES KODU NERELERDE ZORUNLU OLDU?

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz'un toplu taşıma araçları, yeme-içme yerleri ve HES kodu sorgulaması ile ilgili aldığı yeni kararlar:

ANKARA HES KODU ZORUNLU OLAN YERLER?

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada berber, kahvehane ve internet kafelere de HES kodu şartı getirildiği belirtildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada berber, kahvehane ve internet kafelere de HES kodu şartı getirildiği belirtildi.

Şehirde terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerlerinin Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun; 01.12.2020 tarihli ve 20201285 sayılı kararı ve 03.03.2021 tarihli ve 2021-12 sayılı kararı ile getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermeleri belirtilirken yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirildiği de ifade edildi.

Ankara'da genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

ANKARA'DA HES KODU ZORUNLULUĞU GETİRİLEN YENİ YERLER

Ankara'da HES kodu zorunluluğu getirilen yerler genişletildi.

İşte başkentte HES kodu zorunluluğu getirilen yeni yerler:

- Berber,

- Kuaför,

- Kıraathane,

- Dernek lokali,

-Nikah,

- Düğün salonu,

- Hamam ve sauna

- Kaplıca,

- Kahvehane

- Kıraathane

- İnternet kafe,

- Lunapark,

- Tematik parklar,

- Tiyatro,

- Kütüphane

-Spor merkezleri