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Ankara'da inanılmaz görüntüler! Polatlı'da toz fırtınası çıktı

Son dakika haberi... Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan şiddetli fırtına toz bulutuna neden oldu. Vatandaşlar toz bulutu nedeniyle korku dolu anlar yaşarken elektrik ve telefon hatlarının kesildiği belirtildi.

Ankara'da inanılmaz görüntüler! Polatlı'da toz fırtınası çıktı

Son dakika haberi... Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan şiddetli fırtına toz bulutuna neden oldu.  Vatandaşlar toz bulutu  nedeniyle korku dolu anlar yaşarken elektrik ve telefon hatlarının kesildiği belirtildi.

 

Ayrıntılar gelecek...

 

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Ankara inanılmaz görüntüler! Polatlı'da toz fırtınası çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör


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