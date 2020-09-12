Ankara'da inanılmaz görüntüler! Polatlı'da toz fırtınası çıktı
Son dakika haberi... Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan şiddetli fırtına toz bulutuna neden oldu. Vatandaşlar toz bulutu nedeniyle korku dolu anlar yaşarken elektrik ve telefon hatlarının kesildiği belirtildi.
Son dakika haberi... Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan şiddetli fırtına toz bulutuna neden oldu. Vatandaşlar toz bulutu nedeniyle korku dolu anlar yaşarken elektrik ve telefon hatlarının kesildiği belirtildi.
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